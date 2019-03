Radiazione di Venturi, l'Ordine dei medici: "Abbiamo agito secondo le regole"

L’indagine per abuso di ufficio su nove medici componenti la commissione disciplinare dell’ordine che deliberò il 30 novembre la radiazione dall’albo dell’assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna Sergio Venturi «nulla aggiunge o toglie alla convinzione dei commissari tutti d’aver agito secondo le regole previste dalle disposizioni legislative vigenti e nella piena consapevolezza che qualunque decisione, come qualunque azione - deontologica o giudiziale - possa e debba essere verificata nelle varie forme e nei vari gradi di giudizio ammessi dall’ordinamento». Lo si legge in una nota dello stesso ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Bologna, presieduto da Giancarlo Pizza.

La radiazione per Venturi era stata decisa per una delibera che aveva consentito la presenza a bordo delle ambulanze dei soli infermieri specializzati, senza medici.

«In tale convinzione quest’Ordine - prosegue - ha cercato di prestare la propria piena collaborazione istituzionale all’Autorità inquirente in ogni occasione in cui gli sono stati richiesti elementi conoscitivi e del pari in tale consapevolezza ci si attende che ogni dubbio - anche il più spiacevole - possa essere fugato con il concorso di tutte le Autorità investite dei casi e delle vicende prodottesi, continuando in ogni caso ad esercitare con serenità e convinzione quei compiti e quelle funzioni istituzionali conferite sia dal legislativo che dal deontologico, con alcuna presunzione di infallibilità».

L’operato della commissione, ricorda infatti l’ordine, è già stato «sottoposto al controllo di varie autorità giudiziarie: dalla commissione esercenti le professioni sanitarie, alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale. Iniziative alle quali si è aggiunta, da ultimo, una ulteriore verifica in sede inquirente che ci si augura promossa al fine di escludere la ricorrenza di rilievi penali nei conflitti di attribuzione già lamentati dalla Regione e dall’iscritto, dottor Venturi».