Botte, morsi e insulti un po' a tutti in pieno giorno in un bar: arrestato 25enne ivoriano

Da’ in escandescenze in un bar di via Trento, aggredisce la barista, un avventore e anche i poliziotti delle Volanti. Un episodio in due “puntate” che ha visto finire in manette un ivoriano di 25 anni. L’uomo era entrato nel bar intorno a mezzogiorno, ieri, e aveva iniziato a offendere un cliente. La barista lo redarguiva e lui scagliava una zuccheriera, aggrediva e mordeva il cliente, anch’esso ivoriano, a una mano e prendeva la barista per i capelli. Si metteva anche a dare calci alla porta del bar. Un passante chiamava però il 113 e sul posto arrivava anche un’ambulanza. L’uomo cercava di aggredire perfino gli agenti. Veniva però bloccato, denunciato e rilasciato. Ma dopo le 14 tornava nello stesso bar, aggrediva ancora la barista e le tirava in faccia un bicchiere, che la donna fortunatamente riusciva a schivare, gettandola poi a terra. Di nuovo intervenivano le Volanti e, non senza fatica, stavolta arrestavano l’ivoriano violento.