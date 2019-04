La proposta di Allegri: "Mancano i bagni pubblici? Riapriamo l'ex Cobianchi sotto la piazza"

E' da tempo uno dei temi legati alla fruibilità turistica della città (ma non solo turistica): quello dell'a mancanza di bagni pubblici. In vista di Parma 2020, a fare una proposta è l'avvocato Arrigo Allegri, secondo il quale "il turista serio e “maturo” che visiti Parma ha anche bisogno di trovare un ambiente confortevole, dove poter sostare e rilassarsi, senza le costrizioni del turn over imposto dai locali pubblici".

Ecco allora la proposta, che tira fuori un nome che qualche non più giovanissimo ricorderà bene: "L’ex albergo diurno Cobianchi, inaugurato pomposamente nel 1929 (vedi Corriere Emiliano 5 giugno 1929), interamente costruito a spese dell’imprenditore Cobianchi, colmava le esigenze di chi soggiornava in case non confortevoli, pur rivolgendosi anche a chi sostava per una giornata. Offriva pedicure, manicure, stiratrici, lustrascarpe oltre a bagni e docce. Ed i visitatori turistici attuali hanno anch’essi bisogno di tali servizi offerti in un ambiente rilassante, depositando i bagagli, stando comodamente seduti in poltrone con bevande e cibo a disposizione.

La struttura è stata illustrata, sotto l’egida dell’Associazione Parma Nostra, da G. Baracchi ed E. Terenziani.

Durante il proprio mandato il Sindaco Vignali (oltre ad avere coraggiosamente rinunciato a realizzare devastanti e debordanti opere quali Metro e termovalorizzatore) ha curato lungimiranti studi, pubblicati col titolo “Parma Bellezza Capitale”, che si occupano anche del nostro tema.

Ricordiamoci che la struttura in questione occupa 1600 mq. sotto piazza Garibaldi, tuttora disponibili. Lo studio Canali Associati ne ha illustrato la storia costruttiva, con le scoperte archeologiche, ma ne ha auspicato il rilancio, nobilitandola con una hall per attività culturali, servizi commerciali e punti di ristoro. Ma esprimendo anche la necessità “di consolidare il cemento armato della copertura ormai aggredito dall’umidità”. Ed eravamo nel 2008. Da allora sono perfino state installate colonne di sostegno e rompitratta.

L’opera sarebbe quindi utilissima, finanziabile da chi la gestirà. Forse necessaria per una totale sicurezza della piazza. Manca, d’altro canto, ogni controindicazione.

La scelta dell’intervento, del tutto felice, farebbe dimenticare la proposta di realizzare la pista nel torrente: intervento malaugurato, con guasto ambientale e paesistico, che “non s’ha da fare”."