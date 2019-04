Cocaina nascosta nella spazzola per gli abiti: denunciato il pusher

Pensava di aver nascosto la droga in un posto “giusto”, invece i carabinieri di Parma Oltretorrente, che ieri mattina hanno perquisito il suo appartamento nella zona di via Trento, dopo aver controllato dappertutto, non hanno ignorato neppure una spazzola per pulire gli abiti appoggiata “casualmente” su un tavolo.

È così grazie al fiuto dei militari sono saltati fuori 13 grammi di cocaina. In casa dell’uomo, E.M., 29 anni nigeriano residente a Bergamo, incensurato e richiedente asilo, in cui da tempo era stato documentato un via vai sospetto, i carabinieri hanno trovato anche, nascosti in una poltrona e sotto la moquette, 700 euro in contanti, provenienti da una probabile attività di spaccio. Il nigeriano è stato denunciato.

Alla vista dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile transitare per il parco Falcone e Borsellino, un nigeriano 35enne, ha invece dato segni di nervosismo. Addosso infatti i militari gli hanno trovato 7 grammi di hashish e 90 euro in contanti. È stato così anche lui denunciato.