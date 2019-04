Prorogati al 15 aprile i bandi per la gestione dei gattili di Parma

Il Settore Tutela Ambientale del Comune di Parma ha prorogato i termini di scadenza relativi all'affidamento triennale per la conduzione delle tre gattili di Parma: “Garfield & Co.”( di ricovero per gatti sani) correlato al Gattile “Gli Aristogatti” (struttura sanitaria per gatti malati/incidentati) che si trovano nel Polo integrato animali d'affezione “Lilli e il vagabondo” sito in via Melvin Jones, del Gattile di Vicofertile e dell'Oasi Isola di Moovie ubicata presso il Quartiere SPIP.

La vicenda dello spostamento dei dei gatti è stata la centro delle polemiche con la contrarietà delle associazioni animaliste.



L'affidamento potrà essere conferito ad una cooperativa, oppure a un raggruppamento di volontari con esperienza nella conduzione di Gattili o ad un’Associazione di volontariato coinvolta in attività afferenti al benessere di animali di affezione.

Le domande vanno indirizzate al Settore Tutela Ambientale - Comune di Parma- Direzionale Uffici Comunali Largo Torello de Strada n.11/A e dovranno essere recapitate entro le ore 12:00 del 15/04/2019 per mezzo PEC: comunediparma@postemailcertificata.it oppure per raccomandata A.R. oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo in largo Torello de Strada n.11/A – 43121 Parma. Nel caso di invio per raccomandata o consegna a mano sulla busta va indicato “documenti di gara- non aprire” e indicato anche l’oggetto specifico della gara.

Ai seguenti link i bandi relativi:

http://www.comune.parma.it/comune/gare-di-appalto/Affidamento-Conduzione-Gattile-Unificato-Gli-Aristogatti-e-Garfield-Co_m1058.aspx

http://www.comune.parma.it/comune/gare-di-appalto/Affidamento-conduzione-Gattile-di-Vicofertile_m1058.aspx

http://www.comune.parma.it/comune/gare-di-appalto/Affidamento-conduzione-Oasi-Isola-di-Moovie_m1058.aspx