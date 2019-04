Nidi e materne: ci sono già le graduatorie. Ed è scontro (politico) sulle liste d'attesa

Graduatorie per nidi e scuole dell’infanzia servite dall’assessore Ines Seletti con un clik, immortalato da 12- TV Parma in diretta dal Duc alle 22.20 in punto, e, quel che più conta, con due mesi di anticipo rispetto agli anni precedenti.

Ciò è stato possibile in seguito all’introduzione dell’obbligo per le famiglie di presentare le domande solo on line, e al programma di elaborazione automatica messo a punto da Comune e IT City. Parma Europa, con Pietro Adrasto Ferraguti in redazione e Alberto Rugolotto al Duc, ha colto l’occasione per un confronto appassionato che è scaturito dai primi dati sulle liste d’attesa fornite da Ines Seletti: per le scuole dell’infanzia 1.520 domande con 584 posti, per gli asili nido 1.243 nuove domande per 795 posti disponibili. Cifre almeno all’apparenza poco incoraggianti, ma sostanzialmente in linea con gli anni precedenti, che hanno immediatamente scatenato commenti poco lusinghieri in studio da parte dei consiglieri di opposizione Daria Jacopozzi e Fabrizio Pezzuto, a fronte di una lettura notevolmente diversa da parte della presidente della commissione Nadia Buetto e dell’assessore Michele Alinovi.

«I posti nelle materne sono diminuiti – ha constatato la Jacopozzi – anche se il 50% dei potenziali utenti inseriti nei servizi ci collocano in alto nella classifica. E inoltre le rette sono troppo alte e poco competitive per chi paga la cifra massima». Sull’alto numero di esclusi ha puntato il dito Fabrizio Pezzuto, pure consapevole che «ci sarà un aggiustamento in corso d’anno, soprattutto perché le famiglie rimaste senza posto cercheranno soluzioni diverse. E – ha accusato Pezzuto – il Comune ha speso diversamente i contributi regionali destinati a ridurre le rette a carico delle famiglie». Di tutt’altro parere l’assessore Ines Seletti, la quale ha ricordato che solo il 13% degli utenti paga la retta massima, che effettivamente è elevata con lo scopo di ridurre i costi a carico delle tante famiglie a basso reddito che usufruiscono dei servizi per l’infanzia: «Questa è solo la prima graduatoria – ha affermato Seletti – a fine anno quasi tutti quelli che restano in lista avranno un posto nelle strutture comunali statali o convenzionate». La presidente della commissione Nadia Buetto (Effetto Parma) ha reso noto che a Parma 4.000 bambini usufruiscono dei servizi per l’infanzia, pari al 54% del totale degli utenti potenziali, contro il 30% previsto come soglia minima in sede europea, ed ha affermato che le liste di attesa saranno in gran parte riassorbite. Mentre i primi genitori al Duc cliccavano sul computer del Comune per scoprire in tempo reale la collocazione in graduatoria dei loro bambini, l’assessore Alinovi ha illustrato gli interventi previsti in materia di sicurezza e la discussione si è spostata su un altro tema caldo: l’introduzione delle telecamere o meno negli asili. Ma a Parma – è stato detto – si punta soprattutto sulla formazione degli operatori. E le consultazioni sul sito del Comune erano già 400 dopo meno di mezz’ora.



Le graduatorie sono pubblicate al seguente linkhttp://www.comune.parma.it/servizieducativi/news/2019-04-01/it-IT/Graduatoria-per-laccesso-ai-servizi-educativi-AS-2019-2020.aspx

ed una copia cartacea sarà consultabile anche presso il servizio informazioni del Duc.



Le famiglie riceveranno, in questi giorni, via mail all’indirizzo dichiarato in sede di presentazione della domanda on-line, la comunicazione di assegnazione del posto o della collocazione in lista d’attesa. Collegandosi on-line con le stesse credenziali utilizzate per la presentazione della domanda, è possibile visionare la struttura assegnata e la situazione di dettaglio della lista d’attesa.



Per motivi legati alla normativa sulla privacy le graduatorie pubblicate non sono nominative. Gli utenti sono identificati con il numero di protocollo attribuito alla domanda di accesso al momento della sua presentazione ed indicato sulla ricevuta pervenuta via mail, oltre che sulla lettera di assegnazione del punteggio.



Per l’accesso a tutti i servizi Nidi d’Infanzia e servizi integrativi sperimentali, Scuole dell’Infanzia comunali, statali e dei servizi sperimentali 0/6, il minore deve aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.