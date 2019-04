Gemellaggio tra scuole salesiane: dieci liceali del San Benedetto volati a Pamplona

Un gruppo di studenti del liceo San Benedetto è impegnato in queste settimane in uno scambio culturale con la scuola salesiana di Pamplona, un grande istituto con poco meno di mille iscritti.

Dieci studenti del liceo di Parma, accompagnati da due insegnanti, sono stati ospiti di altrettante famiglie spagnole dall’8 al 14 marzo. Dal 29 marzo gli studenti spagnoli, accompagnati da un insegnante, sono ospitati dalle famiglie degli studenti del liceo San Benedetto e proprio oggi è il giorno dei saluti: si torna a casa.

Il progetto, che fa parte di una più ampia serie di iniziative intraprese dal liceo salesiano negli ultimi anni con l’obiettivo di arricchire il curriculum nell’ottica dell’internazionalizzazione, prevede non solo uno scambio culturale con i compagni spagnoli, ma anche la realizzazione di un progetto didattico tramite la piattaforma dell’Unione europea «E-twinning».

Il progetto etwinning della durata di nove mesi, cioè tutto l’anno scolastico, consiste in un’indagine sulla comune impronta romana delle due città e nella realizzazione di un sito web in inglese, che illustri i risultati del lavoro, sulla piattaforma etwinning.

I ragazzi hanno lavorato a distanza divisi in gruppi internazionali di quattro studenti, due italiani e due spagnoli, comunicando in inglese tramite diversi strumenti informatici e condividendo online informazioni, materiali e documenti.

Il progetto di gemellaggio vuole infatti offrire agli studenti la possibilità di arricchirsi dal punto di vista culturale, linguistico e tecnologico. L.M.