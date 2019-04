Trovato appartamento di pusher: due arresti e tre denunce

Lo usavano come base. All’interno dell’appartamento di via Mussini quel gruppo di nigeriani conservava lo stupefacente e poi spacciava nei viali circostanti. Lo ha scoperto la squadra mobile che ha arrestato due di loro denunciandone altri tre. Ingente il sequestro una quindicina di grammi di cocaina e oltre 1 kg di marijuana. La segnalazione del viavai dell’appartamento è arrivato da alcuni residenti della zona e la perquisizione ha confermato il sospetto.

Nella mattinata di ieri, gli uomini della Sezione Antidroga, hanno proceduto alla perquisizione presso la predetta abitazione dove, al momento dell’accesso, dove sono stati rintracciati 5 cittadini nigeriani.

Due di essi venivano tratti in arresto per il possesso di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio e, mentre il primo, su disposizione del pm di Turno Paola Dal Monto, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di Borgo della Posta in attesa del giudizio direttissimo che si celebrerà nella mattinata di oggi, il secondo veniva associato al carcere in attesa dell’udienza di convalida.