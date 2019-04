Mahmood, il recente vincitore del Festival di Sanremo sarà il protagonista del concerto del 25 aprile in piazza Garibaldi. Con lui Dimartino, i Radiodervish e Massimo Zamboni (special guest alla chitarra) per celebrare il 74° della Liberazione. Spettacolo organizzato dal Comune di Parma per la prima volta in collaborazione con il Barezzi Festival ed è patrocinato dalla Regione. L'annuncio durante una conferenza stampa in cui è stato ricordato che l'ingresso è gratuito. Mahmood ha scelto la nostra città come data zero del suo tour "Gioventù bruciata".