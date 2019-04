Due scippi in pochi minuti in San Leonardo: arrestato

Un Ventinovenne di Parma è stato arrestato ieri dalla polizia in Via Micheli, nella zona di San Leonardo. Il giovane aveva appena scippato una donna gettandola a terra e portandole via la borsetta con una notevole quantità di denaro. Poco prima aveva cercato di commettere lo stesso reato con un’altra donna nella zona della stazione. La segnalazione delle vittime ha fatto convergere sul posto le pattuglie delle volanti che lo hanno fermato mentre la refurtiva è stata recuperata.