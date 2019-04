Consiglio notarile: soluzioni per una vecchiaia senza problemi economici

Donazioni, mutui, trust, testamenti e, più in generale, tutto ciò che riguarda il patrimonio quando l’età avanza, sono stati al centro della presentazione della nuova guida del Consiglio nazionale del notariato.

Ieri pomeriggio a Palazzo del Governatore i notai di Parma, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, hanno illustrato i contenuti dell’agile libretto, dal titolo «Gli strumenti patrimoniali per la terza età. Opportunità e tutele» (disponibile anche online sul sito www.notariato.it).

Per l’occasione sono state presentate soluzioni, strumenti, idee che partono, in molti casi, da un presupposto: la proprietà di un immobile.

I lavori sono stati aperti da Giulio Almansi, presidente del Consiglio notarile di Parma.

«Il 23% della popolazione italiana ha un’età media di oltre 65 anni - ha esordito -. A differenza del passato, quando gli anziani erano accuditi dai familiari nella propria casa, oggi queste persone sono sempre più sole e hanno l’esigenza di individuare degli strumenti patrimoniali che gli assicurino una vecchiaia serena e dignitosa. La guida è pensata per offrire una serie di indicazioni utili, chiare e concrete».

Almansi e Arturo Dalla Tana hanno quindi illustrato le peculiarità del mutuo vitalizio e della vendita con riserva di usufrutto.

«Per chi è andato in banca a chiedere un mutuo e si è visto chiudere la porta per limiti di età - ha spiegato Dalla Tana - esiste il prestito vitalizio ipotecario, concesso a persone di età superiore a 60 anni, garantito da immobili residenziali, che verrà rimborsato integralmente alla morte del finanziato o alla vendita dell’immobile (salvo casi di perdita di valore per danni o altro). Il finanziato potrà procedere nel tempo al pagamento dei soli interessi (e gli eredi restituiranno il capitale) o la restituzione avverrà integralmente a carico degli eredi».

Molto diffusa inoltre la vendita dell’immobile con riserva del diritto di usufrutto (che consente al venditore di abitare o di affittare) o di abitazione, in quest’ultimo caso chi cede può abitare ma non affittare.

Alberto De Torres si è quindi soffermato sulla cosiddetta rendita vitalizia e sul contratto di mantenimento.

Nel caso della rendita vitalizia, a fronte della cessione della proprietà, viene garantita una rendita periodica.

Analogo ma diverso è il contratto di mantenimento, dove non è una somma fissa quella che viene fornita, ma un aiuto economico rapportato alle necessità.

Maria Paola Salsi e Giuseppina Maria Pulvirenti, hanno invece parlato rispettivamente di testamento e trust (strumento di tutela del patrimonio familiare).

Nella guida si parla anche di altri argomenti: dalle assicurazioni alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, fino alla organizzazione di nuove modalità di vita, come il condominio condiviso o i gruppi di acquisto fino a forme di assistenza in comune. Nuove soluzioni per nuclei familiari sempre più ridotti, quando la vita si allunga e non bisogna restare soli.