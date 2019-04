Parco fluviale delle polemiche, il Comune: "Si va avanti"

Il progetto del parco fluviale nella Parma è ancora a uno stato embrionale e non c’è nulla di deciso ma solo in corso uno studio per valutare quali siano le migliori possibilità di intervento. Lo ha detto l’assessore Alinovi rispondendo a un’interrogazione di Roberti (Misto) che chiedeva se c’era intenzione di tornare indietro su un progetto criticato da maggioranza dei cittadini e associazioni ambientaliste. Alinovi ha ribadito l’intenzione di andare avanti per capire la fattibilità del progetto senza forzare i tempi ma anche senza rinunciavi a priori e ha affermato che comunque non si tratterà di una pista ciclabile ma di un aumento della fruibilità di uno spazio urbano Roberti ha ricordato che sono già stati spesi 21mila euro per lo studio di fattibilità e ha auspicato che non vengano altri fondi che dovrebbero essere impiegati piuttosto per la manutenzione delle ciclabili esistenti e ha ribadito la contrarietà diffusa al progetto della città.

Manutenzione del verde pubblico

L’11 marzo sono cadute tre grandi piante in città oltre a grossi rami sullo Stradone , in Cittadella e Parco Ducale. Le 3 piante sono cadute in viale Villetta, al Parco Martini e San Pancrazio Lo ha detto l’assessore Alinovi rispondendo a Pezzuto (Pu). L’assessore ha detto che nel Comune ci sono 40mila alberi di cui 18mila hanno molti anni di vita e che il monitoraggio viene fatto anche se non è possibile farle a tappeto vista la vastità del patrimonio, ma c’è manutenzione programmata anche con abbattimenti fatti sullo Stradone e che saranno fatti anche nel Parco Ducale nei prossimi mesi. Alinovi ha ricordato che i cittadini possono fare segnalazioni al Comune chiamando numero verde oppure andando al Duc o dal sito del Comune.

Municipale: cronica carenza di organico

A fronte di un Comune che ha fra i maggiori incassi di multe in Italia, si registra che la polizia municipale ha una cronica carenza di organico e ha veicoli vecchi e inadeguati alle esigenze e non si riesce a capire il motivo, vista l’entità delle multe. Lo ha segnalato in consiglio Eramo (Pp) senza ricevere risposte dalla Giunta.

Bullismo da arginare

Per Ilariuzzi va affrontato con un progetto educativo globale che parta dalle scuole elementari per contrastare l’aumento del fenomeno del bullismo nelle scuole emerso anche nei giorni scorsi. Serve che bambini e ragazzi vengano istruiti a capire che chi è in difficoltà va aiutato e non deriso. Lavagetto ha espresso stupore per l’intervento del Comune di Parma sulle vicende recenti, visto che sono scuole e magistratura le istituzioni competenti per questi casi.

La protesta dei sindacati



Gremita di persone come non avveniva da tempo la parte riservata al pubblico dell’aula del consiglio comunale. Sono infatti presenti gli esponenti delle sigle sindacali autonome che da oggi hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali per la vicenda dei premi di produttività assegnati soprattutto a chi ricopre posizioni organizzative tagliando fuori il testo dei dipendenti. Un presidio silenzioso è composto che è durato per diverso tempo. La protesta si è conclusa dopo l’esposizione di alcuni cartelli che ha portato il presidente Tassi Carboni a invitare i manifestanti a lasciare l’aula.