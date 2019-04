Presi i marocchini grossisti della cocaina

Li hanno fermati in macchina al confine fra Parma e Reggio: sono una coppia di marocchini, pregiudicati, ritenuti corrieri a livello interregionale di droga. I due secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Parma che hanno agito in collaborazione con i colleghi di Guastalla, rifornivano una rete di spacciatori sul territorio. Sulle loro auto sono stati trovati oltre 500 g di cocaina purissima per un valore di oltre 20.000 € oltre a una notevole quantità Di hashish nascosto nella abitazione dell’uomo. Entrambi sono in cella e proseguono le indagini.