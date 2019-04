Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) INGEGNERE PROGETTISTA

Azienda operante nel settore macchinari per l'edilizia, cerca disegnatori e progettisti con esperienza nella progettazione e utilizzo CAD/CAM. La risorsa selezionata sarà inserita nell'ufficio tecnico dell'azienda e dovrà occuparsi di progettazione e realizzazione componenti meccaniche - oleodinamiche. Si richiede una conoscenza avanzata in programmi di progettazione 3D, e una buona attitudine relazionale.

Sede di lavoro provincia di Parma.

2) TECNICO INFORMATICO

Azienda del settore logistico/ecommerce cerca Tecnico Informatico diplomato/a e/o laureato/a in materie informatiche con esperienza almeno biennale nell’ambito IT come programmatore e/o sistemista. La risorsa dovrà occuparsi dello sviluppo e della gestione del sistema gestionale di magazzino, gestione ticket, test su sistemi. Sarà interfaccia clienti e dipendenti interni per la risoluzione di problemi. Si richiede la conoscenza di SQL, un buon approccio relazionale, propositività e problem solving.

Luogo di lavoro: Provincia di Parma

3) STORE MANAGER COSMESI

Store Manager con potenziale di crescita nel ruolo ed esperienza pregressa si cerca in ambito profumeria e cura della persona per la gestione delle attività più operative quali magazzino, riordini, assortimento e vetrine, vendita assistita dei vari marchi commercializzati nei punti vendita. Si richiedono buone competenze in consulenza e fidelizzazione del cliente. Completano il profilo ottime competenze trasversali, problem solving e capacità di coordinare un team.

Sede di lavoro: PARMA

4) IMPIEGATO CONTABILE

Azienda specializzata nel settore pulizie professionali e industriali cerca Impiegato Contabile diplomato/a con almeno due anni di esperienza che sappia garantire la gestione del servizio contabilità clienti, fornitori e contabilità generale.

In particolare, alla figura nel ruolo competerà la gestione in completa autonomia la tenuta della contabilità ordinaria e semplificata; gli adempimenti amministrativi come la registrazione delle bolle e delle fatture, la redazione della prima nota e gli adempimenti fiscali relativi all'iva e altre imposte indirette; la redazione delle scritture di assestamento. Si buona conoscenza del pacchetto office e disponibilità immediata. Completano il profilo capacità di gestione dello stress, pianificazione ed organizzazione e problem solving.

Luogo di lavoro: Parma.

5) TECHNICAL CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST

Solida realtà italiana, appartenente ad un Gruppo internazionale, operante nel settore Packaging, nell’ottica di sviluppo della propria struttura di Assistenza Tecnica, cerca un/una Technical Customer Support Specialist Laurea o diploma ad indirizzo tecnico e pregressa esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in aziende del settore plastica.

La figura nel ruolo dovrà contribuire ad assicurare, nel servizio post vendita a clienti, il rispetto degli standard qualitativi definiti dalle normative nazionali, internazionali e dalle politiche aziendali sulla Qualità, concorrendo al miglioramento del livello di soddisfazione del cliente. Tra le principali responsabilità della figura nel ruolo: lo svolgimento, a seguito di reclami, di incontri e sopralluoghi presso i clienti al fine di svolgere un’analisi tecnica delle non conformità; il coordinamento con le funzioni Qualità e Commerciale per valutare le possibili soluzioni ai reclami; in collaborazione con Assicurazione Qualità e Direzione Tecnica, la redazione dei manuali tecnici di utilizzo dei prodotti, al fine di garantire le corrette performance del packaging sulla linea del cliente; la collaborazione Call’attività di audit esterni ed interni, svolgendo le attività di propria pertinenza in riferimento al piano di audit.

Si richiede conoscenza del ciclo produttivo e dei Sistemi Qualità e forte orientamento al cliente, capacità di problem solving e di analisi.

Sede di lavoro: PARMA

6) SVILUPPATORE SOFTWARE FIRMWARE

SI cerca laureato/a in Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica con un'esperienza di almeno due anni nello sviluppo software/firmware per l’inserimento all'interno dell'ufficio tecnico dell’azienda, con la mansione di sviluppatore FW/SW per dispositivi embedded. Il lavoro consiste nello sviluppo di FW/SW per nuovi prodotti e nell'aggiornamento dei prodotti esistenti. Si richiede ottima conoscenza di C/C++; buona conoscenza di elettronica circuitale e dei principali protocolli di comunicazione circuitali: I2C, SPI, UART; dei protocolli di comunicazione: USB, RS-232, RS-485, ETHERNET, CAN BUS. Inoltre si richiede esperienza in ambito di sviluppo firmware embedded; nella programmazione microcontrollori; nello sviluppo a basso livello e nei sistemi real time o senza sistema operativo. Inoltre il candidato deve avere dimestichezza nell'utilizzo dei più diffusi IDE e nell'uso dei più comuni strumenti da laboratorio; oscilloscopio, tester, generatore di funzioni, analizzatore di protocollo, ecc... ; la familiarità nell'utilizzo dei più diffusi strumenti di debug. Completa il profilo la conoscenza dei processori ARM 23bit e piattaforme per sviluppo SW su PC ; dell'inglese scritto e parlato. Il candidato ideale ha un’elevata capacità di problem solving, di gestire le attività in modo autonomo e nello svolgere più attività contemporaneamente; orientamento alla precisione; professionalità e motivazione.

Sede di lavoro: Parma

7) MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Azienda impiantistica di cogenerazione, cerca Manutentore Elettromeccanico per la zona di Parma.

I candidati selezionati verranno inseriti direttamente all'interno dell'azienda specializzata nella gestione e manutenzione degli impianti di cogenerazione. L'offerta è rivolta a persone che abbiano ricoperto ruoli tecnici, con esperienza professionale di almeno due anni maturata in contesti industriali strutturati, nel ruolo di manutentori. La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione tecnica in affiancamento, gestirà in autonomia la manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di cogenerazione appartenenti alla propria area di riferimento.

Si richiede formazione elettromeccanica; conoscenze meccaniche-idrauliche-motoristiche; degli strumenti per la diagnostica guasti e della lettura schemi elettrici/meccanici; conoscenza base di PLC

Siemens Step 7. Completano il profilo disponibilità a reperibilità; flessibilità e disponibilità a frequenti spostamenti nella propria zona di riferimento;

Sede di lavoro: PARMA

8) MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Azienda multinazionale - zona Rubbiano cerca un Manutentore elettromeccanica con pregressa esperienza di 5/10 anni nella manutenzione elettromeccanica e nella ricerca guasti. È privilegiata competenza/formazione elettrica o elettronica.

Sede di lavoro: Zona Rubbiano

9) ADDETTO AL COLLAUDO

Azienda cliente della provincia di Reggio Emilia operante nel settore metalmeccanico cerca Addetto al Collaudo per l’inserimento all'interno del reparto collaudo, controllo qualità e collaudo pezzi. Si richiede una buona conoscenza dei principali strumenti di misura, conoscenza di basi di meccanica, conoscenza, anche minima, di idraulica, buona predisposizione al lavoro in team.

Luogo di lavoro: provincia di Reggio Emilia

10) DISEGNATORE MECCANICO

Azienda cerca disegnatore meccanico con diploma di perito meccanico o simili, buona conoscenza di programmi per il disegno meccanico 3D.

Zona di lavoro: PARMA

11) HELP DESK INFORMATICO

Importante Software House del territorio di Reggio Emilia cerca Help Desk informatico per fornire supporto di primo livello. Ciò significa in particolare che la figura nel ruolo sarà in grado di garantire una connessione immediata in caso di fermo ed indirizzare il cliente verso la soluzione; interpretare e comprendere correttamente la richiesta del Cliente; assicurare un costante supporto, una corretta gestione del ticketing e relative notifiche. Inoltre si occuperà di reindirizzare il Cliente verso il corretto interlocutore interno in caso la problematica non sia di competenza del Tech Customer Support; guidare il cliente nel processo di problem solving; coordinandosi con il responsabile per assicurare la corretta operatività delle connessioni remote da VM; supportare i tecnici impiegati in assistenza presso i clienti

Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti: Diploma ad indirizzo informatico e/o esperienza lavorativa pregressa di almeno 2/3 in ambito tecnico; conoscenza professionale della lingua inglese, preferibile la conoscenza di una seconda lingua straniera; forte orientamento al cliente e senso di responsabilità; doti di problem solving.

Completano il profilo ottime doti comunicative e di gestione dello stess

Luogo di lavoro: provincia di Reggio Emilia

12) RETTIFICATORE

Azienda ricerca di un rettificatore con esperienza. Si richiede un diploma tecnico ed esperienza pregressa, anche minima, nella mansione. Disponibilità a lavorare su turni.

Sede di lavoro: PARMA

13) REPONSABILE OPERATIVO

Azienda del settore logistico seleziona Responsabile Operativo. La figura, alle dipendenze del Direttore Operativo d’Area, dovrà assicurare e mantenere la corretta gestione operativa della filiale, dal punto di vista del coordinamento delle risorse umane, del rispetto del conto economico e dell’applicazione delle procedure aziendali. La figura nel ruolo dovrà garantire il rispetto degli obiettivi economici di processo e qualità affidati alle attività di trasporto; coordinare ed organizzare le risorse dirette ed indirette delle attività di trasporto; supervisionare e garantire l’applicazione dei processi delle attività di trasporto; seguire e negoziare la parte contrattuale con i terzi nel rispetto degli accordi aziendali. Si cercano candidature provenienti principalmente dal settore logistica e gestione depositi, con esperienza manageriale ed operativa. Il candidato ideale presenta buone conoscenze e competenze informatiche, in particolar modo del modo di Excel e delle lingue: inglese o francese. Completano il profilo: propensione al lavoro di squadra, alla formazione e sviluppo dei collaboratori, buone doti di leadership, orientamento al servizio cliente e al risultato, curiosità e propensione nella ricerca di informazioni

Sede di lavoro: Parma.

14) RESPONSABILE DI FILIALE

Azienda specializzata in gestione e sviluppo delle risorse umane e nella fornitura di servizi alle Imprese, operante a livello Nazionale ed in continua crescita sul territorio, per l’implementazione del proprio organico è alla ricerca di un/una Responsabile di Filiale Parma e Piacenza. La risorsa si occuperà, rispondendo dell’andamento e della produttività della filiale al Direttore Operativo, del coordinamento e della gestione delle filiali, dello sviluppo di tutte le possibilità di business, della gestione e sviluppo del portafoglio clienti nonché dello studio e analisi del tessuto sociale ed imprenditoriale di riferimento.

Il/La candidato/a ha maturato precedenti esperienze in ruolo commerciale/HR presso Agenzia per il Lavoro nella vendita di servizi per il mercato del Lavoro Temporaneo ed è a conoscenza delle principali tematiche in tema Diritto del Lavoro, Formazione Finanziata e delle Normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato in somministrazione interinale.

Completano il profilo una forte propensione per l'attività commerciale e le relazioni interpersonali nonché un deciso orientamento ai risultati ed una naturale predisposizione al lavoro di squadra.

Luogo di lavoro: PARMA e PIACENZA

15) NEO LAUREATO/A INGEGNERIA GESTIONALE -DATA ANALYST

Azienda leader mondiale nel settore del packaging farmaceutico, cerca Neolaureato/a Ingegneria Gestionale o meccanica – Data Analyst con buona conoscenza di Excel e della lingua inglese. La risorsa inserita, in supporto al Responsabile di Produzione, collaborerà alle seguenti attività: estrapolazione e sistematizzazione Big Data; progetti Lean Manufacturing; progetti ambito Miglioramento Continuo.

Sede di lavoro: Parma

16) IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Azienda del settore logistico cerca un Impiegato Amministrativo per l’inserimento nell’ufficio amministrazione, con la responsabilità di redigere la contabilità semplificata ed ordinaria, liquidazione iva mensile e trimestrale, dichiarazioni iva, controllo delle ore dei somministrati e dei dipendenti diretti.

Si richiede diploma di Ragioneria o Laurea in Economia, almeno due anni nella mansione ed è gradita esperienza in studi di commercialisti.

Completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali, proattività, energia e predisposizione al lavoro di squadra.

Luogo di Lavoro: Parma

17) BANCHETTISTA ORGANIZZATORE EVENTI

Una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva, nella ristorazione commerciale e nei servizi di welfare alle imprese cerca un/una Banchettista/Organizzatore Eventi, per lo svolgimento di due attività principali: gestione dei due bar presenti all'interno della struttura e organizzazione eventi e banchetti per il cliente; cioè elaborazione dei menù e successiva condivisione dello stesso con il cuoco. I ritmi sono molto serrati per questo è richiesta capacità di problem solving, dinamicità e flessibilità. Necessaria esperienza pregressa nel settore della ristorazione; si ricerca una figura che sia stata responsabile di sala e/o cucina e che sappia gestire l’attività e coordinare altro personale.

Sede di Lavoro: PARMA

18) TECNICO COMMERCIALE NASTRI E CATENE MODULARI

Azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di componentistica meccanica destinata al mondo industriale ricerchiamo un/una Tecnico Commerciale Nastri e Catene Modulari per la Lombardia ed Emilia Romagna. Il candidato ideale è in possesso di un diploma o Laurea tecnica, preferibilmente in discipline Meccaniche/Automazione/Meccatronica; ha inoltre maturato un’esperienza di almeno 4/5 in ruolo analogo in aziende produttrici di componentistica meccanica e avrà seguito la vendita di Nastri e Catene Modulari. Rispondendo direttamente all’Area Manager, la figura inserita nel ruolo dovrà seguire e mantenere i contatti del portafoglio clienti già acquisito e dovrà svilupparne di nuovi sull'area commerciale di sua competenza. Parteciperà ad eventi e fiere di settore. Saranno indispensabili doti organizzative per gestire al meglio il proprio lavoro operando Home Office; dovrà avere doti relazionali, di orientamento all'obiettivo, determinazione e dinamicità. Comprovate doti commerciali, completano il profilo della persona ricercata. È richiesta una buona conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto office ed internet)

Sede di lavoro: Territorio di Milano/Parma/Reggio Emilia

19) INGEGNERE PROGETTISTA / APPLICATION ENGINEERING

Azienda cerca professionisti esperti con titolo di laurea triennale o magistrale in Ingegneria preferibilmente meccanica e ottima conoscenza del disegno tecnico e delle tecnologie meccaniche per il ruolo di Ingegnere Progettista/Application Engineering. Il Candidato selezionato, all'interno dell'area Application Engineering Italia-Ungheria, più precisamente per l'ufficio di Parma e di riporto al Responsabile locale di area, rappresenterà un supporto attivo allo sviluppo prodotti customizzati.

Attenendosi alle direttive ricevute ed alle procedure interne, opererà nella progettazione di prodotti customizzati partendo dall'analisi dei requisiti di base del cliente, sviluppando poi il progetto tenendo

presente i requisiti normativi, di sicurezza e funzionali richiesti, curando la messa in tavola dei componenti, definendo la distinta base materiali e seguendo la realizzazione del prodotto finale nei reparti produttivi. Sarà responsabile della realizzazione del progetto nei tempi e con i requisiti di qualità definiti. Sarà altresì responsabile dell'approvazione del prodotto finale dopo averne verificato la rispondenza ai requisiti di base ed al progetto. Si renderà disponibile eventualmente, e qualora ve ne fosse la necessità, a trasferte in cantiere nel caso di assistenza alla messa in funzione. Parteciperà a riunioni periodiche di verifica degli indicatori che governano il processo in termini di tempistiche e di qualità. Potrà essere coinvolto in progetti di prodotti customizzati delle consociate sedi, di conseguenza potranno essere previsti brevi periodi di formazione o di lavoro in dette consociate.

Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti: conoscenza del disegno CAD 2D e 3D, preferibilmente SolidWorks; almeno due o tre anni di esperienza in ambito tecnico in aziende modernamente attrezzate, disponibilità a saltuarie trasferte Italia ed Estere; attitudine al lavoro in team, collaborativo e propositivo; buona padronanza della lingua inglese, parlata e scritta; orientamento ai risultati, flessibilità e dinamismo.

Sede di lavoro: Provincia di PARMA

20) PRODUCT MANAGER PROGETTI CULTURALI

Realtà dedicata alla progettazione e realizzazione di iniziative a sostegno della cultura, della musica, dello sport e del territorio, ricerca un/una Product Manager che si occupi di ideare, progettare, organizzare e coordinare il team interno, definendo budget commerciali e tempi e metodi, per raggiunger gli obiettivi prefissati. La figura inserita nel ruolo di occuperà di coordinare iniziative in Italia e all’estero, sviluppando partnership culturali con enti, istituzioni, teatri, festival in UE ed Extra UE, ricercare sostenitori sia pubblici che privati, svolgendo attività di fundraising, collaborare all’organizzazione di rassegne e manifestazioni culturali offrendo supporto logistico-operativo, consolidare la collaborazione con enti e istituzioni. Il candidato ideale possiede una pregressa esperienza nel ruolo, ottime doti progettuali ed organizzative, buone conoscenze in ambito marketing e di management culturale. Costituiscono requisiti fondamentali il domicilio in provincia di Parma o la diponibilità al trasferimento in zona e l’ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

Sede di lavoro:PARMA