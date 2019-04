Quasi raddoppiati i visitatori stranieri a Parma

Crescono i turisti che visitano la nostra provincia. Lo scorso anno sono stati oltre 740 mila: si tratta del numero più alto degli ultimi undici anni, in crescita dell’8,2% rispetto al 2017. I pernottamenti sono stati invece 1 milione e 682 mila (+2,5%). I dati sono stati presentati questa mattina nella sede della Provincia di viale Martiri della Libertà, durante il convegno “Parma 2020 la cultura come opportunità per il territorio” organizzato da Provincia, Regione e Destinazione turistica Emilia. Dalle relazioni è emerso che la crescita è trainata dagli stranieri, quasi raddoppiati (+93%) negli ultimi undici anni, facendo segnare anche un aumento del 61% dei pernottamenti (ossia il numero di notti trascorse da un turista in una determinata località).