Il Comune fa sapere che partiranno entro questa settimana gli interventi sulle alberature in Cittadella e al Parco Ducale e si concluderanno entro metà maggio. Al Parco Ducale, facendo seguito alle indagini e verifiche già svolte, la pianificazione prevede interventi di consolidamento e risanamento su un centinaio di esemplari (piante molto deboli di cui si spera di scongiurare in questo modo l'abbattimento). Su altre mille piante circa saranno eseguiti esami fitostatici della stabilità (VTA) e i conseguenti interventi di rimonda del secco.

In Cittadella sono state già eseguite negli ultimi mesi azioni di manutenzione e quindi si procederà con interventi di rimonda del secco su circa 400 alberature.

Questi interventi consentiranno di riportare le soglie di rischio in caso di vento ai valori precedenti e quindi limitare i giorni di chiusura dei parchi.