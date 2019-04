"Io, inseguita da un'oca e salvata da un cane al Parco Ducale"

"La foto non gliel'ho fatta, non volevo provocarla ulteriormente". Due ore dopo è l'ironia a prendere il sopravvento. Due ore prima, invece - ammette - c'era la paura schietta di essere raggiunta. Da chi? Da un'oca del Parco Ducale.

L'aggreditrice, il salvatore e in mezzo lei, Ilaria, la vittima: sono tre i protagonisti di questa storia che a raccontarla fa sorridere ma a viverla, o a subirne peggiori conseguenze, un po' meno.

Parco Ducale, ore 9.40. Ilaria attraversa il Giardino per raggiungere il lavoro. E' nei pressi del laghetto quando vede un'oca bere da una pozzanghera. Lei la guarda (bella, la natura... ), l'oca ricambia lo sguardo e... inizia a inveire e poi - improvvisamente- a correrle incontro. "Ho capito cosa stava per accadere e per fortuna ho iniziato subito a scappare", racconta la ragazza. Che mentre scappa, grida e chiede aiuto. "Perché era un animale bello grosso, mi arrivava alla pancia e temevo che mi potesse raggiungere e beccare". Attorno a lei, una mamma con una bambina "che non mi ha potuto aiutare più di tanto...", e un signore a passeggio con il cane. E' proprio il cane a risolvere la situazione: inizia ad abbaiare, si avvicina e l'oca - ancora "urlante" - si spaventa e torna agli affari suoi.

"Probabilmente, invece, il signore del cane è ancora là che ride per la scena...", ride anche Ilaria. Nemmeno lui pare abbia scattato una foto: perché è bene quel che finisce bene, e a provocare non si sa mai.





Foto d'archivio