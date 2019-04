Bilancio Partecipativo: ecco gli appuntamenti nei quartieri

Prosegue il percorso di partecipazione che porterà a raccogliere i progetti di Bilancio Partecipativo per i 13 quartieri della città è avviato grazie alla presenza capillare dei CCV. Il BIlancio Partecipativo 2019/2021, che vuole consolidare ed aumentare la partecipazione della cittadinanza, ha avviato la chiamata nei quartieri parmigiani alla presentazione di progetti dedicati alla propria zona di residenza.

La scadenza prevista per la proposta di progetti che migliorino o riqualifichino angoli e spazi pubblici dei quartieri è la fine del mese di Maggio 2019.

Ogni quartiere raccoglierà e proporrà i progetti che verranno poi votati dalla cittadinanza entro fine giugno.

Un processo di condivisione, confronto e dialogo tra cittadini e Istituzione molto intenso ma ricco di soddisfazioni che l'Assessorato alla Partecipazione coordina anche coi partners di progetto Forum Solidarietà, Consorzio delle Cooperative Sociali, Legacoop Emilia Ovest e Confcooperative Parma e Giolli Coop. soggetto facilitatore del percorso.

Si invitano quindi i cittadini e le associazioni a partecipare alle prossime riunioni previste che vengono elencate di seguito:

- 15 Aprile ore 18.30: Assemblea dei cittadini organizzata dai CCV di Parma Centro presso la sede di Borgo Giordani

- 15 Aprile ore 20.30: Assemblea dei cittadini delle frazioni limitrofe, organizzata dal CCV Golese, presso la sala civica sede del CCV, Strada Baganzola 159, a Baganzola

- 16 Aprile ore 20.30: Incontro del CCV Molinetto, allargato alle associazioni, presso il Centro Argonne, Via Argonne 4

- 17 Aprile ore 20.30: Incontro del CCV Cortile S.Martino, allargato alle associazioni, presso sede del CCV - ex Municipio, Via San Leonardo, 47 primo piano

- 18 Aprile ore 21.00: Assemblea pubblica sul Bilancio Partecipativo e la raccolta di progetti del Quartiere Pablo, presso la Sala civica di via Marchesi 35

- 29 Aprile ore 20.30: Incontro del CCV San Lazzaro, presso la sala di Via Zarotto 18 (in fondo al cortile dopo l'ex Municipio di San Lazzaro)

- 29 Aprile ore 21.00: Incontro del CCV San Pancrazio, presso Ex Municipio San Pancrazio, Via Emilia Ovest 18

- 30 Aprile ore 20.30: Incontro del CCV Lubiana, presso la sala di Via Zarotto 18 (in fondo al cortile dopo l'ex Municipio di San Lazzaro)

- 2 Maggio ore 20.30: Assemblea pubblica sul Bilancio Partecipativo e la raccolta di progetti del Quartiere Oltretorrente, presso Parma Lirica, Via Gorizia 2

- 8 Maggio ore 21.00: Assemblea pubblica sul Bilancio Partecipativo e la raccolta di progetti del Quartiere Vigatto, presso Sala Civica al 1° piano dell'Ex Municipio, Piazzale Municipio 1 a Corcagnano

- 13 Maggio ore 20.30: Assemblea pubblica sul Bilancio Partecipativo e la raccolta di progetti del Quartiere Cittadella, presso Sala Bizzozzero in Via Bizzozzero 13.