Apre lo Sportello Energia Web a cura di ATES

Il Comune informa che partirà questo mese il servizio Sportello Energia Web, organizzato e gestito da ATES (Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità di Parma), per i cittadini dei Comuni soci, Parma, San Secondo, Sissa-Trecasali e Fornovo. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa alla presenza di Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientali del Comune di Parma, di Marco Boschini, Presidente di ATES, di Simona Acerbis Direttore di Ates, di Ketty Pellegrini Vicesindaca del Comune di San Secondo e di Patrizia Gaibazzi Assessora del Comune di Sissa Trecasali.



Il servizio nasce per informare cittadini e imprese sulle opportunità legate al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.



Lo Sportello sarà attivo sul sito internet www.atesparma.it e sulla pagina Facebook Sportello Energia Web - ATES Parma (https://www.facebook.com/SportelloEnergiaWebATES/).