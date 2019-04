Oltre due anni dopo si è ritrovato davanti la preziosa spilla che gli avevano rubato. Una spilla di valore: si parla di un pezzo unico degli anni Venti (platino e diamanti) di circa ventimila euro. Una storia che viaggia tra Cremona e Parma. In terra lombarda era stata rubata (con altri gioielli) il 9 ottobre 2016, attorno alle 19.30, al gioielliere Corrado Rastelli e alla mamma, in un vero e proprio agguato da parte di due banditi armati. E nella nostra città, durante il Mercante in fiera, proprio Rastelli l'ha notata sul banco di uno stand. Il gioielliere si è rivolto ai carabinieri di Cremona che, a loro volta, hanno allertato i colleghi di San Pancrazio Parmense. Un 63enne originario di Bologna, il titolare dello stand, è stato denunciato per ricettazione.