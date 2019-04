Processione da via Garibaldi al Duomo

La Pasqua si avvicina. Nei prossimi giorni in Cattedrale si terranno le celebrazioni per la settimana santa. Domenica alle 10,30 il vescovo Enrico Solmi presiederà la messa in occasione della celebrazione delle Palme. Come ogni anno, la funzione inizierà nella chiesa di Sant’Alessandro (via Garibaldi, di fronte alla Steccata) e proseguirà con una processione per le vie del centro storico fino alla Cattedrale. Per l’occasione la Chiesa ricorda l’ingresso trionfale di Gesù Cristo a Gerusalemme, e viene letto il lungo racconto della Passione. La giornata viene associata da tutti alla tradizionale benedizione dei ramoscelli d’ulivo, che ogni fedele porta simbolicamente a casa. In caso di pioggia, la processione per le vie del centro non si terrà e la celebrazione avrà inizio in Duomo.

LE MESSE DELLA SETTIMANA

Giovedì santo, alle 9,30, la messa del Crisma anticiperà, alle 19 la messa «in Coena Domini», con la tradizionale lavanda dei piedi. Venerdì santo alle 18 ci sarà la celebrazione della passione. Alle 20,45 il vescovo parteciperà alla Via Crucis organizzata da Comunione e liberazione, che partirà dal Barilla Center e attraverserà tutto il centro storico fino a concludersi nella chiesa di Santa Croce. Sabato sera, alle 22, è invece in programma la solenne veglia pasquale.

Nella giornata di Pasqua la messa verrà presieduta dal vescovo alle 9 in carcere e alle 11 in Cattedrale dove, alle 17,30, è in programma la recita dei vespri battesimali.