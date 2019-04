Fermati con oggetti per allo scasso: denunciati sei romeni

Nella mattinata di ieri, in due distinti controlli delle Volanti in Viale Europa ed in Via San Leonardo, sono stati fermati sei romeni, tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, tutti residenti a Torino, su veicoli con targa francese (4 su un furgone, 2 su un'auto). Alla vista dei poliziotti, quelli sul furgone hanno tentato di disfarsi di una busta contenente oggetti da scasso (7 paia di guanti da lavoro, un cacciavite, un cutter. Oggetti poi recuperati dagli agenti. A bordo dell'auto, invece, sono stati trovati e sequestrati altri arnesi da scasso (torce, guanti, cacciaviti e cutter). I 6 sono stati indagati in stato di libertà, 3 per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, 3 per porto di oggetti atti ad offendere, e a tutti è stato notificato il foglio di via obbligatorio da Parma per 3 anni.