Europee, Pizzarotti capolista: manca solo l'ufficialità. Se eletto dovrà scegliere

Manca solo il bollo dell'ufficialità che è previsto per questa mattina in una conferenza stampa a Roma. Ma è ormai certo che il sindaco Pizzarotti sarà uno dei capilista «+Europa Italia in Comune», la nuova formazione nata dall'alleanza fra il suo movimento (Italia in Comune, appunto) e «Più Europa» di Emma Bonino. Pizzarotti sarà capolista nella circoscrizione Nord Est, che comprende anche Parma.

