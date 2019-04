Minorenne aggredito da due senegalesi

Nella giornata di ieri la polizia è intervenuta intorno alle 14 quando da via Colorno è giunta una chiamata al 113 che segnalava che un giovane presente all'interno di un autobus era stato aggredito da due ragazzi. sul posto giungevano tre volanti che cercavano innanzitutto di capire come si erano svolti i fatti dopodiché le altre due volanti riuscivano ad individuare gli autori dell'aggressione che avevano tentato di dileguarsi. La vittima è un ragazzo parmigiano del 2001 quindi minorenne, mentre gli aggressori sono due senegalesi uno maggiorenne ed uno minorenne. l'aggressione è molto probabilmente avvenuta per futili motivi i due soggetti sono stati denunciati per lesioni personali aggravate mentre la vittima ha sporto querela per lesioni ricevute ed infine è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso per le cure del caso. Lesioni che fortunatamente non sono gravi.