Scontro tra auto e scooter in viale Vittoria: due feriti

Scontro intorno alle 13.10 in viale Vittoria all'ngolo con via Gulli. A entrare in collisione, un'auto e uno scooter. Due le persone rimaste ferite. Entrambe sono state trasportate al Maggiore in condizioni di media gravità. Sul posto, oltre al 118, la polizia municipale che si occuperà di ricostruire la dinamica dell'incidente.