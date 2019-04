Dal Parco Ducale ai cortili dei palazzi storici privati: la bellezza e la bontà vanno a braccetto. «Giardini Gourmet», iniziativa da non perdere, si prepara al debutto. Cene, merende e colazioni nei giardini più belli di Parma all'insegna delle eccellenze enogastronomiche «made in Parma». Domani sulla Gazzetta il programma completo e le informazioni per prenotare. Primo appuntamento il 10 maggio.