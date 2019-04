Via Torelli, i commercianti: «Ingiusto chiudere la strada anche il sabato di Pasqua»

«Chiediamo che la mattina della vigilia di Pasqua la gente possa circolare e accedere alle attività, non capiamo perché a causa di una partita questo non sia possibile». È questo il grido lanciato dai commercianti di via Torelli, strada vicino allo Stadio Ennio Tardini, che oggi sarà chiusa al traffico a partire dalle 9,30. Susanna Quarantelli, commerciante di via Torelli, parla a nome delle 12 attività commerciali della via che a inizio aprile hanno firmato e mandato un esposto al sindaco Federico Pizzarotti, all’assessore Cristiano Casa e al questore Gaetano Bonaccorso, stanche delle limitazioni alla circolazione durante le partite di calcio del campionato.

L'appello dei commercianti e la risposte dell'assessore Cristiano Casa sulla Gazzetta di Parma in edicola.