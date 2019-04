Maleducazione anche nel giorno di Pasqua

Questa foto inviataci da un lettore documenta la maleducazione urbana di alcune persone che il giorno di Pasqua hanno approfittato della presenza dei bidoni rifiuti del supermercato Unes al Barilla Center per depositare illecitamente immondizia di ogni genere. Una maleducazione che si ripete ogni giorno, a varie riprese, da abitanti della zona e da passanti occasionali. Sarebbe auspicabile un maggior controllo, un'attenta sorveglianza, la presa di efficaci provvedimenti. Maleducazione ben più detestabile e condannabile, se si considera che a soli 800 metri di distanza c'è l'isola ecologica Iren di via Lazio, per il conferimento gratuito di ogni tipologia di rifiuti. Forse l'installazione di un cartello che vieti l'abbandono di rifiuti e che i bidoni sono riservati al supermercato Unes potrebbe migliorare la situazione?