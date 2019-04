"L'uomo che mi perseguita è qui sotto casa: ho paura": arrestato un 39enne

Quando sabato scorso se l'è trovato casa - dopo una lunghissimaserie di molestie e di atti persecutori - ha avuto paura e ha chiamato il 113. Gli uomini della Squadra volanti sono arrivati e hanno effettivamente trovato l'uomo, un 39enne di origine tunisina privo di documenti e risultato già espulso nel 2008, anche a seguito di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni.

Subito partite, le attività d’indagine hanno permesso di ricostruire la vicenda e di circoscrivere tutte le molestie ricevute dalla giovane donna. L’escalation di atti persecutori era in una fase avanzata, e sarebbe potuta degenerare anche in atti violenti in considerazione - hanno considerato i poliziotti - anche dell’imprevedibilità del tunisino.

Il suo comportamento aveva determinato nella ragazza un grave stato d’ansia e di paura, tanto da farle cambiare abitudini e stile di vita per la preoccupazione di incappare nell'uomo e di scatenare le sue reazioni.

Il 39enne è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori e portato nel carcere di via Burla a disposizione del Pubblico Ministero.