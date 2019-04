E' stata emessa ordinanza per la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento da oggi fino a martedì 30 aprile. Viene autorizzato il funzionamento degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5 alle 23 e con l'obbligo di non superare la temperatura di 18 +2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali o artigianali e di 20 + 2 gradi per gli altri edifici.