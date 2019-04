Camion si rovescia in A15, morto l'autista e traffico in A1: code a Berceto e Pontetaro

Incidente nel pomeriggio sull'Autocisa, tra Berceto e Pontremoli, (poco prima di Pontremoli) in direzione La Spezia, si è rovesciato un semirimorchio con container che ha completamente ostruito l'autostrada. L'autista del mezzo pesante è deceduto. Il tratto tra Berceto e Pontremoli è stato chiuso. Proprio a Berceto si è formata una coda di un paio di chilometri. In A1 nella zona Ovest dell'Autosole del Parmense, giornata nera sul versante del traffico, prima per un incidente in A1 tra il Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza, verso Milano, in mattinata con code a Fontanellato e poi, nel pomeriggio, per traffico intenso, proprio all'altezza dello svincolo con l'A15.