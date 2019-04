Il movimento ovale per Rebecca Braglia

A quasi un anno dalla tragica scomparsa di Rebecca Braglia, la giovane rugbista della neonata sezione femminile dell'Amatori Parma Rugby in seguito ad uno scontro di gioco nella tappa regionale della Coppa Italia, la Federazione Italiana Rugby ha deciso di ricordarla istituendo un premio in sua memoria. Durante la Finale del Campionato di Serie A Femminile la migliore giocatrice dell'incontro sarà premiata con il trofeo "Rebecca Braglia", consegnato dai famigliari della giovane rugbista di Amatori, Reggio e Colorno.

"Rebecca ha portato con orgoglio la maglia dell'Amatori Parma come aveva portato con orgoglio quelle del Reggio e del Colorno. E' stata la maglia che indossava nel suo ultimo placcaggio il giorno dell'infortunio che ha posto fine alla sua vita terrena. Ricordarla da parte della Federazione come da parte della società – continua Giuliano Braglia, padre di Rebecca - dove ha militato pensiamo sia una bellissima iniziativa che mantiene viva la sua presenza in quello sport che sentiva suo e che durante la sua vita da atleta è cresciuto fino ai risultati ottenuti di recente dal Rugby femminile italiano. Il rugby non era tutta la sua vita ma una parte importante dove esprimeva al meglio le sue qualità di coraggio, spirito di squadra ed entusiasmo. La famiglia ringrazia commossa".

Ad un anno dalla tragedia che sconvolse l'intero mondo del rugby non solo italiano, tantissime persone estranee allo sport della palla ovale e naturalmente la squadra dell'Amatori dove, nei pochi mesi in cui Rebecca vi aveva militato, tutta la società aveva imparato a apprezzare la sua spontaneità, la sua simpatia e il senso di appartenenza che tanto aveva contribuito alla costruzione della sezione femminile. Non solo un premio in suo ricordo, come fatto lo scorso anno con l'intitolazione della Coppa Italia a Rebecca ma anche gesti concreti come l'organizzazione di convegni, realizzati proprio in prossimità delle finali, dedicati alla sensibilizzazione del protocollo HIA (Head Injury Assessment o più comunemente chiamato valutazione dei traumi cranici o nel gergo del rugby chiamato valutazione della concussion) e sull'importanza di riconoscere e rimuovere gli atleti sospettati di aver subito un trauma cranico.

il primo convegno sarà organizzato proprio a Parma, al Teatro Cinghio nel quartiere Montanara, il 7 giugno dal titolo "Rugby tra spettacolo e sicurezza, il giusto equilibrio", dove verranno trattate le tematiche di player-welfare in Italia.