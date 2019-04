Pinocchio prende vita nelle opere di 50 giovani

Arriva Pinocchio alla Galleria San Ludovico con la seconda edizione di Abecedario D’Artista.

La mostra, a cura di Alessandro Canu e Domiziana Pelati, propone (fino al 5 maggio) illustrazioni e installazioni inedite realizzate da 50 giovani artisti che affrontano le vicende del romanzo di Collodi e la morale che contiene e insieme sono testimoni della capacità dei singoli di mettersi in gioco, gli uni accanto agli altri, illustratori, fumettisti, pittori e scultori in un percorso vivace, espressione del gusto, della creatività, degli stili e dei mezzi espressivi contemporanei.

L’iniziativa, la prima delle tre mostre in programma che compongono il progetto 2019, è realizzata dall’associazione culturale TØRØ con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Parma e della Fondazione nazionale Carlo Collodi, in collaborazione con l’associazione Gaer (Giovani Artisti Emilia Romagna) ed è corredata da un ricco catalogo formato «Abecedario», un vero e proprio libro illustrato dedicato alla storia originale di Pinocchio, scritta da Carlo Collodi nel 1883 e realizzato grazie al progetto youngERcard della Regione Emilia Romagna come ha spiegato Filippo Madoi, di TØRØ che ha introdotto il secondo numero della rivista nel corso dell’inaugurazione.

«Una palestra» ha definito l’iniziativa nel suo complesso l’assessore alla cultura del Comune, Michele Guerra, «un luogo di ritrovo per le giovani energie creative della regione ma non solo», ha aggiunto sottolineando le capacità degli artisti di sollecitare lo spettatore a guardare con occhi nuovi, ad entrare nella loro creatività. «Un progetto questo che sta crescendo e ha visto impegnate realtà sempre più grandi». Accanto al sostegno istituzionale hanno infatti aderito con il loro contributo Chiesi Farmaceutici, Bdc (Bonnanni Del Rio Catalog), Wab e un pool di sponsor tecnici.