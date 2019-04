Finale di Coppa Italia femminile al Tardini: le modifiche alla viabilità

Il Parma, in trasferta, se la vedrà col Chievo.

Al Tardini, invece, se la vedranno Juventus e Fiorentina: è la finale di Coppa Italia femminile che si disputerà alle 12.30. Si tratta della prima edizione della Coppa Italia Femminile organizzata dalla FIGC tramite la Divisione Calcio Femminile e il ricavato dei biglietti sarà devoluto ai centir antiviolenza.

E come in occasioni degli altri incontri di calcio, sono previste modifiche alla viabilità nella zona dello stadio. Dalle 11 alle 15 - e comunque sino a cessate esigenze -, la Questura ha disposto la chiusura al traffico di viale Martiri della Libertà, viale Partigiani d’Italia, viale San Michele, viale P. M. Rossi, via Torelli - da via Viotti a piazzale Risorgimento -, via Duca Alessandro - da piazzale Risorgimento a via Viotti - e via Puccini - da via Pezzani a via Bandini - .

Dalle 9 alle 16 non sarà consentita la sosta negli stalli posti in piazzale Risorgimento nella zona antistante gli ingressi allo stadio.

Inoltre ha disposto il consueto posizionamento delle barriere antiterrorismo in viale Martiri della Libertà, viale Partigiani d’Italia, viale San Michele e viale P. M. Rossi.”