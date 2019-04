Denunciato per lesioni aggravate e arrestato per evasione dai domiciliari: un 57enne pluripregiudicato è stato arrestato dopo che una donna venerdì mattina ha chiamato il 113 segnalando di essere stata aggredita. Le volanti della Questura individuato l'uomo con un avviso orale e agli arresti domiciliari, lo hanno rintracciato e arrestato per il reato di evasione. Per l'aggressione è stato invece denunciato per lesioni aggravate.