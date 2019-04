Assuntori di droghe: in un anno aumentate del 47% le segnalazioni

La Prefettura di Parma ha reso noto il rapporto sulla propria attività nel corso del 2018. E tra gli ambiti di competenza, anche quello - attraverso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze - di provare a intercettare il più precocemente possibile, in seguito a ciò che viene accertato dalle forze del'ordine, i consumatori di droghe che non si riconoscono come problematici o patologici e non sono propensi a chiedere aiuto per la cura. L'obbiettivo è creare una valida connessione fra i bisogni degli assuntori e il sistema di risposte offerte dai servizi sul territorio.

Ecco perché i dati raccolti sono importanti. E nel confronto tra il 2017 e il 2018 mostrano un aumento notevole delle segnalazioni di assuntori di sostanze: dai 398 del 2017 ai 588 del 2018, con un aumento del 47%. Particolarmente preoccupante, secondo la Prefettura, l'aumento delle segnalazioni tra i minorenni e tra le donne.