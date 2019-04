I parlamentari Cinque Stelle fanno tappa in città

Sono sette i parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno deciso di organizzare un incontro all’hotel Villa Ducale per spiegare agli elettori i temi caldi ora in discussione alla Camera e al Senato. Tra i presenti in sala c’erano anche alcuni candidati alle elezioni europee. I parlamentari Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi hanno fatto da padroni di casa. Domani sulla Gazzetta il resoconto dell'incontro