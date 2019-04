Il quartiere discute il cambio di nome di via Tito

Si riunisce il Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Lubiana. L'incontro è in programma, domani, martedì 30 aprile, alle 20.30, nella sede di via Zarotto 18. All'ordine del giorno: l'incontro con la Coop. Jolly per proseguire il cammino del Bilancio Partecipativo al fine di arrivare alla presentazione di progetti condivisi dalla cittadinanza su opere di miglioramento delle zone del quartiere e la discussione, su invito del consigliere Massari, relativa alla mozione della Lega Nord per cambio nome alla toponomastica intestata a Via Tito Josef Broz e Largo Tito Josef Broz, con coinvolgimento dei residenti.