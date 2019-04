Concerto del 1° Maggio: le ordinanze su modalità di svolgimento e divieti

Il Comune rende note le ordinanze per il “Concerto del 1 Maggio – Festa dei lavoratori” al Parco Ex Eridania, predisposte su richiesta della Questura di Parma.

In particolare, secondo quanto indicato dalla Questura di Parma, viene impartito il divieto di introdurre nell’area della manifestazione quanto segue:

· valigie|borse|zaini sup. 10 lt.;

· bombolette spray di qualsiasi tipo;

· trombette da stadio;

· armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale) ed oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi;

· catene;

· sostanze stupefacenti;

· lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 05 senza tappo;

· bastoni per selfie, treppiedi;

· ombrelli con punta, mazze, aste;

· penne e puntatori laser;

· droni;

· biciclette, skateboard, pattini, overboard;

· non è consentito l’accesso all’area alle persone in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti e l’arrampicamento sulle strutture e a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato che ne rende difficile l’identificazione;

· artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo;

E’ invece consentito introdurre:

· medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici);

· stampelle o tutori (con certificato medico);

· sigarette elettroniche;

· accendini;

· ombrelli senza punta (formato poket)”.



L’inottemperanza all’Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia.



Vengono stabiliti i seguenti divieti: divieto di introduzione nell’area del concerto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore; divieto di somministrazione, vendita di bevande e consumo in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica, queste devono essere private del tappo di chiusura); divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21°; divieto assoluto di posizionare stufe, lampade, funghi riscaldanti, o qualunque altra fonte di calore esterna; Le attività interessate sono: pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti), attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria.

L’Orario di applicazione è dalle ore 10 del 01 maggio 2019 fino alle ore 2 del 2 maggio 2019;

Esercizi commerciali interessati: tutti gli esercizi commerciali come sopra definiti operanti dell’interno del perimetro del Parco Ex Eridania ove si svolgerà la manifestazione.

L’inottemperanza all’Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia.