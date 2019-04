Dalla Cittadella al Parco Ducale (e ritorno): torna la Cetilar Run con boom di iscritti - Il percorso

Per il sesto anno consecutivo, il CUS Parma offre una serata a tutta corsa ai

runner e podisti parmigiani. Ed è già boom di iscritti. Ancora una volta a fianco del Centro Sportivo Universitario

spicca PharmaNutra SPA, l’azienda nutraceutica toscana fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e

Roberto Lacorte. La manifestazione vede già mille partecipanti: facile prevedere il nuovo record di

iscrizioni. E’ patrocinata da Comune di Parma e Università di Parma e andrà in scena venerdì 3

maggio. L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio, durante una conferenza stampa,

da Marco Bosi, Vicesindaco con delega allo sport del Comune di Parma; Michele Ventura,

Presidente Cus Parma; Annalisa Cavaldonati, Referente delle attività sportive Corso di Laurea in

Fisioterapia Università degli Studi di Parma, da Carlo Volpi, Consigliere Delegato PharmaNutra Spa.

“Un percorso che si snoda tra le bellezze del centro di Parma durante un tramonto di primavera:

questa è la promessa che ogni anno rinnova la Cetilar Run. Una corsa che è ormai entrata nel

palinsesto sportivo della città e che promuoviamo, per la sesta volta, con orgoglio perchè veicola i

valori dello sport che ci piace: inclusione, sana competizione e solidarietà. Il percorso è adatto a

podisti e famiglie. La gara vincerà la scommessa di far vivere Parma con uno sprint serale alla

portata di tutti anche quest’anno” Ha spiegato il vicesindaco Marco Bosi.

“La Cetilar Run per noi è una sorta di rito che si conferma, grazie al rapporto che abbiamo

instaurato con PharmaNutra: una manifestazione importante che apre la stagione primaverile,

nonché un evento sportivo molto sentito dall’intera cittadinanza, vuoi per l’orario particolarmente

favorevole, vuoi per le condizioni e il percorso”, sottolinea il Presidente del Cus Parma Michele

Ventura. “Anno dopo anno il numero degli iscritti continua a crescere, perché si tratta di una

formula che piace: non troppo impegnativa, ma che consente di prepararsi in gara per i successivi

eventi della stagione. Anche le versioni non competitive, su due distanze diverse, sono un fattore

che spinge tanti parmigiani a scendere in campo e questo chiaramente non può che farci piacere.

Non solo: quest’anno, oltre all’Expo’, abbiamo voluto incentivare l’aggregazione offrendo un

momento conviviale finale con street food e musica per ampliare l’offerta rivolta a famiglie e

giovani”.

"Rinnovare la partnership con il CUS Parma e con le istituzioni locali per realizzare la Cetilar Run, è

qualcosa che va ben oltre il classico rapporto di sponsorizzazione di un evento da parte di

un’azienda" illustra Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra SPA, realtà da sempre molto

vicina al tessuto locale grazie alla sponsorizzazione del Parma Calcio e ai consolidati rapporti con

Dallara nel progetto Cetilar Racing per la 24 Ore di Le Mans. "Cetilar Run è una manifestazione che

abbiamo nel cuore, che abbiamo visto e continuiamo a veder crescere, anno dopo anno, grazie

all'impegno di un'organizzazione che riesce a unire professionalità, esperienza e grande passione.

Lo confermano i numeri, in costante ascesa, e il fatto che anche quest'anno la Cetilar Run si

appresta a battere il suo record di partecipazione:il modo migliore ed oggettivo per dimostrare

l'apprezzamento della città verso un evento che ormai è diventato un punto fermo nel

calendario agonistico degli appassionati di running”.

Ad oggi gli iscritti alle gare, competitiva e non, sono già un migliaio.

Il programma

Inserita nel calendario regionale FIDAL, la Cetilar Run è una suggestiva corsa serale tra le bellezze

del centro, sulla distanza di 8 Km, con partenza (e arrivo) alle 19,45 dal Parco della Cittadella (il

ritrovo per i runner a partire alle 16:30). Un evento, comprensivo anche della Cetilar Run Special e

dellaCetilar Family Run (corse non competitive rispettivamente di 8 e 5 km), che ha subito

ottenuto un notevole successo tra gli appassionati di podismo, forte di un percorso (e relativo

scenario) che ha davvero pochi eguali e di un’organizzazione di alto livello curata dal CUS Parma.

La novità di quest’anno è anche la Staff Race, una formula particolarmente apprezzata, rivolta

soprattutto alle aziende. Si tratta di una gara a squadre con classifica calcolata sommando i tempi

dei componenti del team. Le squadre saranno formate da 3 atleti, che gareggeranno ciascuno sulla

distanza degli 8 chilometri. Ognuno parteciperà alla sua gara individuale, ma concorrerà anche alla

classifica del proprio team. In ogni staff deve essere compreso un atleta iscritto alla Cetilar Run

Special. In occasione della Cetilar Run di Parma, PharmaNutra SPA allestirà proprio al Parco della

Cittadella la sua classica pagoda blu e bianca griffata Cetilar®; al suo interno sarà presente

il Punto Massaggi, dove, grazie alla convenzione tra CUS Parma e il Corso di Laurea in Fisioterapia

dell’Università di Parma, 17 studenti del 2° e 3° anno del Corso dalla Prof.ssa Annalisa

Cavaldonati, saranno a disposizione dei partecipanti sia per La preparazione muscolare prima

dell’inizio della gara, che al termine, per alleviare le fatiche della corsa. La partecipazione degli

studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia rientra tra le costituende attività riconducibili alla

Terza Missione istituzionale dell’Ateneo di Parma.

Oltre agli sponsor, è da evidenziare anche l’impegno delle numerose associazioni e dei volontari

che come ogni anno contribuiscono a rendere la Cetilar Run un appuntamento sempre più

importante per Parma: realtà come i Marciatori Parmensi, l’Avis Cristo, il Gruppo Ciclistico

Filippelli, lo “Storico gruppo amici del CUS con Martino, Marcello e Walter”, la sezione Atletica del

CUS Parma e soprattutto l’AVIS Comunale di Parma, a cui anche quest’anno sarà devoluto in

beneficienza parte del ricavato della manifestazione non competitiva. Si rinnova dunque la

partnership con Avis Comunale, che proprio grazie al sostegno di Cus Parma e PharmaNutra, sta

portando avanti un progetto di ricerca mirato per promuovere ulteriormente la cultura del dono.

Questo attraverso una ricerca sul campo coordinata da docenti universitari. Tramite i risultati

ottenuti da focus group, interviste e questionari, le analisi degli esperti saranno il primo passo per

poter spingere ancora più efficacemente sulle leve motivazionali e ampliare la rete dei donatori.

Il percorso



Il percorso si snoda per 8 chilometri:Parco Cittadella, Via Passo Buole, V.le Martiri della Libertà,

Via Farini, Piazza Garibaldi, Via Cavour, B.go S. Biagio, Via XX Marzo, Strada al Duomo, Via

Pisacane, Piazzale della Pace, Ponte Verdi, Parco Ducale, Ponte Verdi, P.le della Pace, Via

Garibaldi, via Dante, Via Cavour, Piazza Garibaldi, Via Farini, V.le Martiri della Libertà, Via Passo

Buole, Parco Cittadella. Grazie alla collaborazione con il Parma calcio si potrà posteggiare

gratuitamente (fino alle 22.30) presso lo Stadio Tardini