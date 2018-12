Natale al Fuori Orario con Capossela. E tante piccole idee regalo

Tanti auguri con Parmagiornoenotte, in edicola con la Gazzetta al giovedì. In primo piano, tante idee regalo nuove per un piccolo pensiero prezioso. Grande spazio a Vinicio Capossela che raddoppia il concerto al Fuori Orario di Taneto: non solo il 26 dicembre ma anche la sera del 25, proprio a Natale.

Tanti altri appuntamenti con il concerto di auguri alla città sabato nella chiesa di San Vitale di via Repubblica con l'OperaSwing. E ancora, le foto delle feste e le rubriche.

E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net