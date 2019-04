Postate le vostre foto su Instagram con l'hashtag #PGN

Lo sanno tutti: è il social più amato dai giovani. E non solo da loro. Foto - proprie e altrui (su cui magari piazzare un mi piace a forma di cuore...), stories da evidenziare a caratteri cubitali, hastagh che dettano quello che c'è da sapere: l'Instagram mania dilaga ovunque. Per strada, in ufficio, persino (vedi il film «Likemeback») persino al cinema. E d'altra parte come si fa a non restare conquistati dal social che racconta il mondo con una foto?

#PGN

Proprio per questo, Pgn, rinnovato nella grafica e nei contenuti, lancia una nuova iniziativa: siete in un locale, a una festa, o vi state semplicemente divertendo? Quando postate le vostre foto su Instagram o Facebook, taggate il nostro profilo @parmagiornoenotte oppure mettete gli hashtag #pgn @parmagiornoenotte. Le vedrete pubblicate su Parmagiornoenotte, in un'apposita rubrica che raccoglierà gli scatti - i più simpatici, i più buffi, i più divertenti - targati #pgn.

LETTORI PROTAGONISTI

Pubblicheremo infatti su Pgn i post che avranno il nostro hashtag, rendendo così protagonisti, settimana dopo settimana, voi lettori: con le vostro foto, i vostri scatti, i vostri volti.

TEMA LIBERO

Il tema, almeno per ora, è libero: sbizzarritevi come e quanto volete!

Instagram di Pgn