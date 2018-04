Niente patente e assicurazione: quasi 6mila euro di multa per un 38enne nigeriano inseguito da Cazzola a Pilastro

Prima è stato fermato mentre camminava al telefono con fare sospetto davanti a un’abitazione a Cazzola di Traversetolo, poi è salito sulla sua auto ed è fuggito. Un agente della Polizia Pedemontana, che si trovava in zona per effettuare alcuni accertamenti di routine, lo ha inseguito e fermato a Pilastro di Langhirano: l'auto era senza senza assicurazione e l'uomo guidava senza patente. Così un 38enne nigeriano, con precedenti penali, è stato multato per un totale di 5.849 euro; la vettura è stata sequestrata. Dall'inizio dell'anno sono 70 le multe comminate dagli agenti della Pedemontana per mancanza di assicurazione auto.

Il protagonista della vicenda è A.N.U., nigeriano di 38 anni che mercoledì pomeriggio si aggirava con fare sospetto in via Dei Gandazzi, zona residenziale isolata di Cazzola, nel comune di Traversetolo.

L’agente lo ha notato e, insospettito, lo ha fermato, chiedendogli dove dovesse andare e se abitasse nella zona. Il nigeriano ha risposto in modo evasivo di essere alla ricerca del fratello che lavorava nelle vicinanze. Poco dopo l'agente ha notato che la sua Ford Mondeo, visibilmente danneggiata, si era spostata in via Pedemontana, svoltando in direzione di Felino. E' partita così la chiamata alla centrale per controllare il veicolo, che è risultato privo di assicurazione. Una pattuglia non è riuscita a fermare subito la vettura ma l'agente ha seguito l'africano fino a Pilastro, bloccandolo mentre imboccava via Langhirano verso Parma. Il 38enne ha ammesso di non avere la patente e, in attesa dell’arrivo della pattuglia, ha continuato a telefonare tranquillamente con i suoi telefoni di ultima generazione.

L’auto è di proprietà di un altro nigeriano ed è stata sequestrata. All’uomo sono state contestate le due violazioni al Codice della Strada per guida senza patente (5mila euro) e senza assicurazione (548 euro).



L’operazione - dice la Polizia Pedemontana - è l’ultimo capitolo di una lunga serie di controlli sui veicoli. Dall’inizio dell’anno sono 70 le auto multate nella zona di competenza perché prive di assicurazione.