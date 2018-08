Un raro esemplare di capriolo bianco è stato avvistato sulle colline di Pellegrino, e più precisamente nei pressi della località Case Boscaini, sulla strada che da Mariano conduce a Varano Marchesi.

Il capriolo bianco era in compagnia di un altro esemplare e sono stati fotografati da una automobilista che transitava in quel momento e che se li è visti sfilare a pochi metri di distanza.

«Nonostante la sorpresa sono riuscita a fermare l’auto e a scattare un paio di fotografie – ha affermato la donna ancora emozionata per il gradito «incontro ravvicinato» –. I due caprioli mi hanno guardato, come per mettersi in posa, poi sono corsi attraverso i campi fino a scomparire dalla mia vista».