Grande spazio su Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, a «Parma360», il Festival della creatività contemporanea: per la terza edizione «La Natura dell'arte», dal 14 aprile al 3 giugno, con mostre, performance ed eventi importanti nei luoghi più belli della città. E ancora, tanti appuntamenti della settimana con concerti, aperitivi e cene. Infine, una pagina dedicata alla musica con tutti i dischi in uscita delle band di Parma. E se volete pubblicare le foto delle vostre feste, scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net