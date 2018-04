«Record store day»: tre giorni con dj set al vinile

Al giovedì appuntamento in edicola con Parmagiornoenotte: questa settimana «Record store day», tre giorni di dj set in vari luoghi della città e della provincia, nonché il mercatino del vinile. Senza dimenticare la serata all'Escalier con il Jumbo Story di martedì 24. Grande spazio a Massimo «Momo» Marani, oggi general manager del Twiga Beach Club della Versilia che inaugura questo weekend. E grande spazio ai The Lloyd's che dopo 50 anni suoneranno giovedì 19 al Parco di Marano. E sono davvero tanti gli appuntamenti da non perdere, con concerti (Punkreas e Baustelle) e con la gara di hip hop a Collecchio domenica, firmata da Jo Sassi. Non mancano le rubriche di musica, videogame e di moda. Il locale è l'osteria «El Bajon» di via Dalmazia. Infine, tante foto delle vostre feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate, inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.