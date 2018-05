Via Mazzini: un giorno da modella per 300 ragazze

Come ogni giovedì in edicola sulla Gazzetta c'è Parmagiornoenotte. Grande spazio al casting nel negozio Ovs di via Mazzini: oltre 300 ragazze in fila per un giorno da modella. Tanti gli appuntamenti da non perdere, con nuovi aperitivi e concerti da seguire, tra il rock e il jazz. Grande spazio anche all'applaudito spettacolo dei ragazzi dell'Ipsia: "Tale e Quale". Il personaggio è il musicista e tifoso del Parma "Dido", la coppia della settimana sono Federica Sassi e Massimo Carta, mentre il concerto della vita è quello di Giovanni Rossi. Tante le foto delle vostre feste.

E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate, inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net