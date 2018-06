La moda dell'estate 2018: in spiaggia tornano gli anni '50

L'estate è arrivata e la moda 2018 è fatta: in spiaggia? Torna lo stile anni '50, con costumi pieni di fascino (foto Campagna Yamamay). Tanti poi gli accessori da non perdere: tutti i consigli di Nicole Fouqué su Parmagiornoenotte, al giovedì in edicola con la Gazzetta. Non mancano gli appuntamenti della settimana, con l'aperitivo a Ca' Tegoni, la festa della birra a Gaiano, il Colombofest e il Motofestival. e Non mancano i nostri suggerimenti per aperitivi, piatti, film e canzoni. Ma anche gelato, come la Parigina de «La Gelateria» di Barriera Repubblica con cioccolato, marasche e rum. La coppia della settimana è quella di Chiara e Matteo, che sono alla vigilia delle nozze. Per Musica & dintorni, le Wox, sei donne da vedere e ascoltare. Tante le foto delle vostre feste. Il locale è «Al Panighaccio» di Compiano. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net