Le bellissime sfilano davanti a Onestini

Musica e bellezza. Saranno questi gli ingredienti delle due special night in programma questa settimana a Euro Torri. La cantante Annalisa, Miss Italia e Luca Onestini caratterizzeranno infatti gli appuntamenti di giovedì e sabato del centro, consolidando l’abituale appuntamento serale di luglio con la realtà del quartiere San Leonardo. «La scelta di chiamare una cantante così amata è un regalo che vogliamo fare alla città e alle tante persone che ogni giorno ci confermano l’affetto e la fiducia nei nostri confronti» ha spiegato il direttore Andrea Benecchi. E il nome della cantante che giovedì dalle 21,30 accenderà la serata di via San Leonardo è davvero di spicco: Annalisa. La cantante proveniente dal talent di Amici edizione 2011, è reduce dal grande successo sanremese dove ha ottenuto il terzo posto e oggi sta dominando le hit italiane con la sua canzone «Bye Bye». Un tour che farà tappa per la prima volta per un concerto (ad ingresso gratuito) che si caratterizzerà da energia e divertimento, come ha spiegato la stessa cantante. Due ore di musica con le sue canzoni più rappresentative e che le hanno permesso in questi anni di confermare il suo talento.

Ma oltre al grande evento musicale, Euro Torri propone una seconda serata caratterizzata, questa volta, dalla bellezza. Sabato infatti, in piazza sud si terrà la selezione di Miss Italia con la proclamazione dell’ambita fascia di Miss Parma 2018. Un connubio quello con il concorso di bellezza e il centro commerciale che si conferma ogni anno. Ma la serata oltre a tante reginette vedrà un protagonista d’eccezione tutto al maschile. Giudice della serata e special guest direttamente dalla casa del Grande Fratello il bellissimo Luca Onestini. L’ex tronista bolognese di Uomini & Donne nonché secondo classificato nel reality di Canale 5, porterà sul palco tutta la sua simpatia e l’immancabile filastrocca che lo ha fatto amare dal pubblico del GF: «Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita!». Le ragazze che volessero partecipare al concorso di Miss Parma possono telefonare al 346/3532874 o visitare il sito missitalia.it. All'Euro Torri non mancherà la possibilità di fare shopping grazie ai negozi aperti. Giovedì l’apertura si protrarrà fino a mezzanotte mentre sabato, giorno di inizio dei saldi, il centro rimarrà aperto fino alle 22,30 per uno shopping più conveniente che mai. r.c.