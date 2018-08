Mara Boccacci in semifinale a Miss Italia

Compiere 20 anni e diventare la nuova Miss Equilibra Emilia Romagna. Mara Boccacci festeggia in un modo speciale il suo compleanno: regalandosi il lasciapassare per le semifinali di Miss Italia a Jesolo.

Si è infatti svolta domenica sera la penultima tappa emiliana dello storico concorso di bellezza. Un traguardo nel quale la bella parmigiana ha sempre creduto non perdendo mai il sorriso e la sua proverbiale grinta, tappa dopo tappa.

E così, nell'ambito della selezione regionale a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, dopo varie sfilate delle bellissime finaliste, allo scadere della mezzanotte è stata resa nota la classifica della serata che ha visto trionfare con il titolo di Miss Equilibra Emilia Romagna proprio Mara Boccacci.

Un percorso iniziato i primi di luglio con le selezioni provinciali che hanno messo fin dalle prime tappe in evidenza il fascino di Mara. Ma la vera consacrazione è avvenuta in una calda serata all'Euro Torri nella quale veniva eletta la reginetta della città: miss Parma 2018. Un titolo a cui Mara, da Varsi, ambiva da sempre, fin dai suoi sogni di bambina, e che poi è divenuto realtà.

Da quella sera il sogno ha iniziato a prendere sempre più forma e consapevolezza e questo ha dato a Mara la spinta a partecipare ad ogni tappa in giro per la regione senza mai fermarsi o abbattersi per la mancata vittoria di una finale.

E così, domenica sera, ha affrontato ancora una volta con il sorriso il pubblico e la giuria conquistando all'unanimità il consenso di tutti.

Al secondo posto un'altra bellissima parmigiana ancora in cerca di fascia, Giulia Guasti, sempre sul podio nelle varie selezioni e in attesa di strappare quel biglietto direzione Jesolo. Per lei la speranza può essere nel titolo più prestigioso della regione, quello con Miss Emilia in programma venerdì 31 a Imola, quando verrà reso noto il nome dell'ultima Miss che partirà alla volta delle semifinali del concorso. Per tutte le ragazze emiliane e romagnole fasciate, l'avventura con Miss Italia proseguirà nella cittadina veneta dove, fra i 3 e l'8 settembre, la giuria selezionerà fra 200 miss le 30 che parteciperanno all'ultima tappa. A Milano, infine, la finalissima del 17 settembre, che verrà trasmessa su La 7, condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti.